Pannenkoeken eten met Dag van je Leven

Amstelland – Stichting Dag van je Leven organiseert jaarlijks leuke activiteiten voor cliënten van Stichting Ons Tweede Thuis, waaronder de bootjesdag en een feest tijdens Feestweek Aalsmeer. Maar ze laat ook regelmatig wensen in vervulling gaan. Met kerst hadden verschillende voorzieningen van Ons Tweede Thuis een kerstboom gekregen waar wens-kerstballen in gehangen konden worden. Een van die wensen kwam van een bewoner van de Maccabiadelaan in Amstelveen. Hij wilde met zijn groep pannenkoeken gaan eten. Een begeleider van kinderboerderij Boerenvreugd Aalsmeer gunde alle cliënten een avondje uit eten en een bewoner van woonvoorziening Kaj Munkweg Hoofddorp wilde dit ook graag. Deze drie wensen werden gecombineerd en gingen in vervulling doordat Het Pannenkoekenfort in Uithoorn vrijdagavond 14 juli haar deuren speciaal voor deze groep met een verstandelijke beperking en hun begeleiding open zette en een speciale prijs berekende. Zo’n zestig gasten konden die avond genieten van de lekkerste pannenkoeken en een ijsje.

De rit naar het mooie fort aan de Drecht was al een feestje op zich, want de meesten werden opgehaald met een oude bus van Stichting Veteraan Autobussen. Na al het lekkers die avond werd de microfoon gepakt en kon iedereen die dat wilde, meezingen met de mooiste liedjes. Dag van je Leven oprichter Dirk Box verwende de groep onverwachts met een paar Elvis liedjes en zelfs eigenaar van Het Pannenkoekenfort Peter Visser liet horen dat hij een goede stem heeft. Het bestuur van Stichting Dag van je Leven is dankbaar dat Het Pannenkoekenfort aan deze wensen mee heeft geholpen en is alweer druk bezig om zoveel mogelijk andere wensen in vervulling te laten gaan. Meer weten over Stichting Dag van je Leven? Ga dan naar de facebookpagina van dagvanjeleven.