Pannakooi bij The Gate voor jongeren

Aalsmeerderbrug – Jongerencentrum The Gate heeft een nieuwe pannakooi. Het team van The Gate nodigt jongeren uit om eens langs te komen om een balletje te trappen. Dat kan op donderdag en vrijdag van 15.00 tot 20.00 uur.

The Gate is een gezellige plek voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Naast de pannakooi worden er regelmatig leuke activiteiten georganiseerd, zoals FIFA, tafelvoetbal en binnenkort staat er een boks-clinic voor meiden op het programma. Houd Instagram ‘The Gate Aalsmeerderbrug’ in de gaten om helemaal up-to-date te zijn.

The Gate is gevestigd aan de Kruisweg 55 in Aalsmeerderbrug, net over de brug bij Aalsmeer aan de N196. Het jongerencentrum is een initiatief van de Levend Evangelie Gemeente en Teen Challenge.