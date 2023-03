Paasfeest met bingo voor kinderen bij Boerenvreugd

Aalsmeer – Op tweede Paasdag, maandag 10 april, viert kinderboerderij Boerenvreugd het Paasfeest. Het is inmiddels een traditie om met de Pasen de eierbingo te spelen op de boerderij. De oudere kinderen gaan in de speeltuin op zoek naar eieren met nummers en voor de jongere kinderen is er een plaatjesbingo. Bij een volle bingokaart is er een lekkere traktatie.

De Paashaas huppelt rond over het boerderijterrein en kinderen kunnen op de foto met de Paashaas. In de grote tent kan geknutseld worden en natuurlijk is het leuk om even een kijkje te nemen bij de lammetjes die geboren zijn.

De actitiviteiten zijn tweede Paasdag van 10.00 tot 13.00 uur, maar de boerderij blijft daarna nog open tot 16.30 uur. Deelname aan de activiteiten is gratis. Op eerste Paasdag is de boerderij gesloten. Adres: Beethovenlaan 118.