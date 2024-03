Paasconcert met Stabat Mater van G.B. Pergolesi

Regio – Er is geen betere manier om in de opmaat naar Pasen een moment van bezinning in te lassen dan met het luisteren naar Pergolesi’s Stabat Mater. Dat kan op 24 maart in Vinkeveen bij Het Pergolesi Ensemble, onder leiding van Marianne Selleger (alt). Marianne zong dit stuk eerst vele jaren met een strijkkwartet en besloot toen dat het voller en aangrijpender zou klinken met een saxofoonkwartet.

Samen met Wendeline van Houten (sopraan) en het Pergolesi Saxofoonkwartet, bestaande uit Leo van Oostrom, Tilen Lebar, Dirk Hoogland en Michiel van Dijk, heeft zij een professionele groep die zich volledig toelegt op een authentieke uitvoering van dit ‘Stabat Mater’.

Beroemd

Pergolesi’s ‘Stabat Mater’ is een beroemd barok-oratorium uit 1736 over Maria die alleen achterblijft bij het kruis. De muziek gaat over verlies, maar ook over overleven en hoop. Dit stuk over rouwverwerking brengt de paasboodschap bij uitstek, maar dan wel wat beknopter dan b.v. de Mattheus Passie. Het stuk is troostend voor allen die een verlies van een dierbare te betreuren hebben en dit thema is extra toepasselijk in tijden van oorlog, waar de achter-blijvende soldatenmoeders hun hartverscheurende leed uitschreeuwen. Kaarten kunt u bestellen via de site: www.klassiekinderondevenen.nl of telefonisch reserveren via 06 – 209 17312. Kinderen t/m 16 jaar krijgen vrije toegang. Aanvang: 14.30 uur. Het adres: De Morgenster, Herenweg 253 in Vinkeveen. Meer info: www.pergolesi.nl.