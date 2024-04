Overdag samen sporten 60+

Uithoorn – Ze schieten als paddenstoelen uit de grond: de Vitality Clubs, groepen van 60-plussers (m/v) die vrijblijvend en ongedwongen sporten. Uithoorn schaart zich als 25ste in de landelijke rij van groepen die in de buitenlucht lekker actief zijn zonder binding met bestuur of lidmaatschap. De bijeenkomsten zijn vrijdagmorgen op het UWTC-terrein op sportpark De Randhoorn. Deelnemers kunnen wekelijks, het hele jaar door, een ontspannen uurtje samen sporten. Met elkaar wordt bepaald wat er op het programma staat. Fitness-oefeningen, balspel, fietsen, vele smaken zijn mogelijk. Plezier en gezond ouder worden staan voorop. Het idee om Vitality Clubs in Nederland uit te rollen is afkomstig van het kennisinstituut Leyden Academy, dat zonder tegenprestatie faciliteert bij het opzetten van zelforganiserende beweegclubs voor ouderen in hun dorp of wijk.



Koffie en thee

Meedoen kan elke week op vrijdag tussen 10 tot 11 uur. Na afloop is er een gezellige nababbel in de kantine van de wielerclub. Er wordt geen contributie geheven, wel betalen deelnemers een billijke vergoeding voor koffie of thee. Vrijwilligers Judith en Anton Bouter hebben de leiding van de groep. Zij zijn in bezit van een EHBO-diploma. Trek de sportschoenen aan en doe mee! Meer informatie bij bouteranton@gmail.com of telefoon 316654333929.