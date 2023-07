Outdoor Escape Games, puzzeltochten in de buitenlucht

Uithoorn – Wat vanuit een puzzelhobby ontstond zijn nu uitdagende puzzeltochten die je zelfstandig buiten met je vrienden, familie en collega’s kunt spelen terwijl je geniet van de puzzels, de prachtige omgeving en elkaar!

Annalies Outhuijse bedacht de puzzels samen met haar levenspartner Jaap Waverijn. Het bezorgt niet alleen hen veel plezier maar ook degenen die met heel veel lol in de buitenlucht puzzelend bezig willen zijn. ‘Wij willen de mensen bij de telefoon weglokken om lekker puzzelend op pad te gaan en mooie locaties te bekijken.’ Het is nu uitgegroeid tot iets prachtigs. ‘Wij hebben de smaak te pakken met twee succesvolle spellen: ‘Viking Saga Texel’ en het ‘Geheim Texels Genootschap’. Ze willen ook in de omgeving van Uithoorn, waar ze wonen, meer van dit soort puzzelroutes gaan uitzetten. Vanuit de gemeente Uithoorn was Annalies deelnemer aan ZAAI Aalsmeer, coachtraject voor startende ondernemers, project 2022-2023. www.zaaiaalsmeer.nl

Nieuwsgierig naar het verhaal van Annalies en Jaap over het ontstaan van hun bedrijf en de puzzeltochten? Bekijk dan de video op de website www.uithoornaandeamstel.nl

Meer informatie vind je ook op www.outdoorescapegames.nl

Ook in aanmerking komen voor een gratis startup video?

Wil jij als startende ondernemer in aanmerking komen om jouw bedrijf gratis te promoten met een startup video? Stuur dan een e-mail met informatie over je bedrijf naar de Stichting Promotie Uithoorn en De Kwakel: bestuur@uithoornaandeamstel.nl

De stichting ondersteunt evenementen en andere initiatieven van ondernemers, organisaties en inwoners die de aantrekkingskracht van Uithoorn en De Kwakel vergroten. Een van de activiteiten is het gratis aanbieden van een startup video voor nieuwe ondernemers.