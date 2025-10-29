Mijdrecht – Stampen, schreeuwen, gillen en slaan. Het zijn uitingen die in menig huishouden met jonge kinderen niet onbekend zijn. Achter deze explosieve momenten schuilt vaak een wereld van emotionele ontwikkeling, waarin kinderen hun weg zoeken en ouders evenzeer.

Online workshop

Maandagavond 3 november biedt Ouders Lokaal een online workshop aan, waarin deze ontwikkeling centraal staat. Tussen 20.00 en 21.30 uur wordt via Zoom verkend wat als ‘normaal’ geldt in het emotionele gedrag van kinderen tussen de vier en twaalf jaar. Deelnemers krijgen handvatten om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van hun kind en om hun emotionele groei te ondersteunen. Een avond vol inzichten, herkenning en uitwisseling.

Hoogsensitiviteit

Twee dagen later, donderdagavond 6 november, richt Ouders Lokaal zich op een ander aspect van het ouderschap: hoogsensitiviteit. In de Bibliotheek Mijdrecht vindt dan van 20.00 tot 22.00 uur de workshop Hoogsensitief Ouderschap plaats. Voor wie het ouderschap soms als intens ervaart, biedt deze bijeenkomst ruimte voor reflectie en herkenning. De gevoeligheid die soms als last wordt ervaren, blijkt ook een kracht te kunnen zijn. De workshop reikt praktische tips aan om met deze eigenschap om te gaan, zowel in relatie tot het kind als tot zichzelf.

Aanmelden

Deelname aan beide activiteiten is kosteloos, maar vooraf aanmelden is noodzakelijk via https://derondevenen.ouderslokaal.nl. Voor vragen is Ouders Lokaal bereikbaar via info@ouderslokaal.nl.

Op de foto: Ouders Lokaal: twee avonden over emotionele groei en gevoeligheid. Foto: aangeleverd.