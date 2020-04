Ouderen blij met kaartje en paaseitjes

Aalsmeer – Het initiatief van Bianca Zekveld in samenwerking met Participe Amstelland is goed ontvangen bij inwoners. De Aalsmeerse deed een oproep om een kaartje te schrijven en hier enkele chocolade eitjes bij te doen om alle 80-plussers in de gemeente te kunnen trakteren voor de Paasdagen. Al snel arriveerden de eerste kaarten met paaseitjes bij de inwoonster en de stapel groeide gestaag.

Op vrijdag en zaterdag voor de Paasdagen zijn door Bianca en diverse vrijwilligers alle kaartjes met de traktatie bij de ouderen in de brievenbussen gedaan en de waardering voor deze verrassing is groot, zo blijkt.

Lenie Langezaal-Mey liet in een reactie op facebook weten bijzonder blij te zijn met deze lieve aktie. “Bianca Zekveld, en iedereen die hieraan mee heeft gedaan, bedankt”, schrijft Lenie. Deze oudere inwoonster kreeg een kaartje met deze mooie woorden: ‘Als gewone dingen ineens niet meer gewoon zijn. Besef je hoe bijzonder gewone dingen zijn’.

Ook de redactie van de Meerbode kreeg per mail een lief en dankbaar bedank-schrijven:

“Zaterdag voor Pasen werd er een kaart in de brievenbus geduwd waaraan een zakje met paaseitjes was vastgemaakt. Het was een Paasgroet van een anonieme bewoner uit Aalsmeer om mij een hart onder de riem te steken. Ik was getroffen door dit gebaar. Was ook wat onthand omdat ik degene die dit gedaan had zo graag wilde bedanken hiervoor. Maar ik wist niet wie en welk adres. Tenslotte kwam het idee deze dank naar de krant te sturen, in de hoop dat dit door de ‘dader’ en nog veel anderen gelezen wordt. Heel hartelijk bedankt! En ik ben ook blij met dit bewijs van de goede geest die in Aalsmeer en Kudelstaart leeft.” Adrie L. Verlind