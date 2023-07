Oudercafé omgedoopt tot ‘Ouder en Kind Café’

Uithoorn – Het Oudercafé heeft een nieuwe naam: Ouder en Kind Café. Want ook kinderen zijn welkom. Wethouder José de Robles (Jeugd en Onderwijs) geeft antwoord op vijf vragen over de ontmoetingsplek in De Kuyper.

Wat kan men in het Ouder en Kind Café verwachten?

Ouders van kinderen tussen de 0 en 12 jaar kunnen in dit ‘café’ andere vaders en moeders ontmoeten. Om bijvoorbeeld ervaringen uit te wisselen over het ouderschap. Of misschien heb je wel een opvoedvraag waar je met anderen over wilt praten. Maar ouders kunnen er natuurlijk ook naar toe voor gewoon een gezellig praatje.

Waarom is dit initiatief opgepakt?

We hoorden vanuit verschillende hoeken dat daar behoefte aan was. Ouders vinden het, heel begrijpelijk, weleens fijn om andere vaders en moeders te ontmoeten die in dezelfde levensfase zitten. En misschien wel met dezelfde (opvoed)vragen zitten. Daarom heeft de gemeente Uithoorn samen met het consultatiebureau dit Ouder en Kind Café geopend. Waar dus zowel ouders als hun kinderen welkom zijn.

Sinds wanneer is het Ouder en Kind Café geopend?

We zijn in april van dit jaar gestart. Het is dus nog redelijk nieuw en onbekend. Maar hopelijk vinden de komende tijd steeds meer ouders hun weg naar het Ouder en Kind Café.

Wat zijn de openingstijden?

Iedere eerste maandag van de maand tussen 10.00 en 12.00 uur en iedere derde woensdag van de maand tussen 14.00 en 16.00 uur. Locatie is De Kuyper, Kuyperlaan 50, Uithoorn. Deelname is gratis.

Is het Ouder en Kind Café ook in de zomervakantie geopend?

Jazeker. Het café kent geen zomerstop.