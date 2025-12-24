Oudejaarsbingo bij Stichting Paraplu in Wilnis

Wilnis – Stichting Paraplu organiseert zaterdag 27 december om 19.30 uur aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis de laatste bingo van 2025. Het team heeft mooie prijzen uitgezocht. Natuurlijk ontbreken ook de overheerlijke oliebollen dit jaar niet.

Een boekje kost 6,50 euro en voor zeven ronden. Daarna volgt een superronde (0,50 euro per kaartje) voor de hoofdprijs: een cadeaubon van Het Rechthuis te Mijdrecht. Tussendoor is er een gratis verloting met leuke prijsjes.

Op de foto: Oudejaarsbingo bij Stichting Paraplu. Foto: aangeleverd.