Oude postkantoor nu helemaal weg!

Aalsmeer – Het voormalige postkantoor aan de Stationsweg is nu helemaal verdwenen. Vorig jaar half november is een aanvang gemaakt met het slopen van het gebouw dat vele jaren leeg heeft gestaan en behoorlijk verpauperd was.

Op deze locatie naast het Drie Kolommenplein komen in totaal 28 appartementen. Voor de nieuwe bewoners van ‘De Posterijen’, zoals het project heet, worden 45 parkeerplaatsen ondergronds en op het terrein gerealiseerd. Binnenkort (voorjaar) gaan de heimachines aan de slag en als de bouw voorspoedig verloopt vindt oplevering van de appartementen volgend jaar voorjaar (2022) plaats.

Kappen van bomen

Wie denkt dat de bewoners uitkijk op ‘stoer’ groen krijgen, heeft het mis. De negen, best al oude, bomen mogen gekapt worden voor deze herontwikkeling. Het betreft 1 es en 8 populieren. Na de realisatie gaan het terrein rond de appartementen met nieuw groen ingericht worden.