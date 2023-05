Oude en nieuwe ‘vaste prikken’ op de Buurt

Aalsmeer – Op luilak, de zaterdag vóór Pinksteren, werden traditiegetrouw ‘veur de middag’ de bruggen en planken langs de Buurt geteerd en voorzien van nieuw schelpenzand. Deze traditie dreigde verloren te gaan, maar Buurtvereniging Ons Aller Belang heeft hier nieuw leven in geblazen. Iedereen werd opgeroepen de brug te teren, het grint (kegeltjies) te harken, de heg te snoeien en ‘’t bonnetjie’ (voor de mensen die aan de Knaalkant wonen) op te schonen. Op het speelplein, op de Buurtse Konkelestafel, stond ’s morgens de ‘nuwerwesse’ konkelpot klaar met daarbij eigen gebakken cake. Er werd zelfs een enkel ‘spaantjie’ geschonken. Hans van der Meer is een van de initiatiefnemers. “Het is goed om tradities in stand te houden, bij te praten en zo de saamhorigheid te vergroten.”

Gelukkig waren er ook nieuwe Uiterweggers die gehoor gaven aan de oproep en liepen er ‘teuge konkelestaid effe heen’. Samen met de Buurters genoten zij van het mooie weer en een bakkie koffie. Er was heel wat reuring op het plein maar na een uurtje ging ieder ‘zachies an’ weer naar hun eigen ‘wurf’, met de groet ‘veur nou en naggeris’.

Zal er een ‘vaste prik’ van gemaakt worden? Het antwoord staat in ’t Buurts woordenboek: ‘Dêêr kè je je korsies op weke.’

Luci Beumer-Persoon