Oscarwinnaar ‘Poor Things’ in Filmhuis Mijdrecht

Mijdrecht – In Filmhuis Mijdrecht in ’t Oude Parochiehuis draait donderdag 30 oktober om 20.00 uur de visueel verbluffende en veelbekroonde film ‘Poor Things’. Kaarten kosten 10 euro en zijn te bestellen via www.filmhuismijdrecht.nl.

De film, geregisseerd door de eigenzinnige filmmaker Yorgos Lanthimos, neemt je mee in het buitengewone leven van Bella Baxter, een jonge vrouw die door de onorthodoxe wetenschapper Dr. Godwin Baxter uit de dood wordt teruggehaald. Na haar zelfdoding krijgt ze het brein van haar ongeboren baby, waardoor ze als een volwassene met de geest van een kind opnieuw de wereld moet ontdekken. Haar wereld is aanvankelijk beperkt tot het huis van haar schepper, maar haar honger naar kennis en ervaring is niet te stillen. Ze wil proeven, voelen, en alles begrijpen wat het leven te bieden heeft. Deze onstuitbare levenslust brengt haar in contact met de gladde advocaat Duncan Wedderburn, met wie ze op een wervelend avontuur over de continenten trekt. Bevrijd van de strenge maatschappelijke normen van haar tijd, ontpopt Bella zich tot een krachtige en onafhankelijke vrouw, vastberaden om op te komen voor gelijkheid en bevrijding in een door mannen gedomineerde wereld. Haar reis is zowel een fysieke als een diepe innerlijke ontdekkingstocht.

De Nederlandse pers was unaniem lovend over dit unieke meesterwerk. De Volkskrant bekroonde de film met vijf sterren en omschreef het als unieke film die je niet snel vergeet: ‘Onvergetelijke voltreffer’. Ook NU.nl was diep onder de indruk en noemde het een absoluut hoogtepunt van het filmjaar 2023. De filmrecensent van Trouw sprak van een prachtig sprookjesachtig verhaal over de kracht en bevrijding van vrouwen: ‘Grandioze, feministische fabel’.

Op de foto: ‘Poor things’ in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.