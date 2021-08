Organisaties in beraad over feesten in september

Aalsmeer – Er was hoop, maar na de persconferentie door premier Rutte en minister de Jonge is deze ver in de schoenen gezakt. Geen grote festivals en activiteiten tot in ieder geval 20 september. In Aalsmeer waren al verschillende organisaties en verenigingen de voorbereidingen aan het treffen voor eindelijk weer een bruisende maand september, maar vooralsnog ziet het er somber uit. Geen braderie, feestweek, vuurwerkshow en pramenrace? De organisaties in Aalsmeer hebben zich er nog niet bij neergelegd en hopen toch dat hun voorbereidingen niet helemaal voor niets zijn geweest.

De Feestweekcommissie in een eerste reactie: “Naar aanleiding van de persconferentie gaan wij als bestuur de nieuwe regels overwegen. We komen snel met een update over Feestweek 2021.” Meer Aalsmeer Winkeldorp: “Helaas gaf de persconferentie nog geen groen licht voor grote evenementen begin september. Net als bij de andere Aalsmeerse feestelijkheden gaat de organisatie van de braderie op zoek naar mogelijkheden en met de gemeente in gesprek.”

SPIE, de organisatie van de pramenrace, geeft/heeft nog wel hoop dat de tocht der tochten doorgang kan vinden: “Naar aanleiding van de persconferentie gaan wij aankomende week samen met de gemeente kijken wat kan en mag. Onze intentie en ook die van het college van B&W is om de pramenrace, eventueel met aangepaste maatregelen, door te laten gaan. Wij gaan onze plannen voorleggen en hopen jullie snel iets meer te kunnen vertellen.”