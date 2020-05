Orchidee voor vrijwilligers van Voedselbank

Aalsmeer – De Voedselbank Aalsmeer en Kudelstaart verzorgt al sinds 2013 voedselpakketten voor mensen die deze hard nodig hebben. Wethouder Robert van Rijn had een gesprek met voorzitter Koos Koelewijn hierover en greep gelijk de kans aan om de vrijwilligers in het zonnetje te zetten.

Koos is positief over de Voedselbank Aalsmeer en Kudelstaart. “Gelukkig krijgen wij nog regelmatig voedseldonaties van bedrijven en de Aalsmeerse samenleving”, aldus Koos. “Laatst kregen wij een grote donatie van groente en fruit via Levarht. Ook geven inwoners gehoor aan onze oproep op Facebook. Wij delen dan kratjes uit die de initiatiefnemer voor de deur zet en een oproep doet aan de buurtgenoten om houdbare artikelen te doneren. De Voedselbank haalt de kratjes weer op. Een mooi initiatief van de Aalsmeerse samenleving en wij kunnen het op anderhalve meter afstand goed ophalen bij de mensen.”

Wethouder Robert van Rijn en voorzitter Koos Koelewijn.

Toename klanten

Koos ziet op dit moment wel een toename van ongeveer 10 à 15% in de klanten van de Voedselbank. Omdat ze op dit moment geen winkelacties kunnen houden, wordt nu geprobeerd om op andere manieren voedsel in te zamelen, zoals met de kratjes. “Maar natuurlijk blijft elke donatie welkom”, zegt Koos.

Wethouder Robert van Rijn was onder de indruk van de efficiëntie binnen het bestuur van de Voedselbank en de manier waarop alle vrijwilligers te werk gaan. Hij bedankte iedereen hartelijk voor hun inzet en gaf als dank aan alle vrijwilligers een mooie orchidee.