Oranjefonds zoekt voor NLdoet activiteiten

Regio – Alle maatschappelijke organisaties in Nederland kunnen weer hun activiteiten aanmelden voor NLdoet 2022. Het Oranje Fonds maakt het voor alle stichtingen en verenigingen die nieuwe vrijwilligers kunnen gebruiken weer mogelijk om mee te doen aan de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Aanmelden voor de achttiende editie op 11 en 12 maart 2022 kan via NLdoet.nl.

De coronacrisis heeft veel gevraagd van maatschappelijke organisaties. Ze hebben veel (veer)kracht getoond en onderstreept hoe hard ze nodig zijn in onze samenleving. Denk bijvoorbeeld aan zorgboerderijen, voedselbanken en buurthuizen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

Veel activiteiten moesten op een alternatieve manier georganiseerd worden, en ook veel dingen zijn noodgedwongen blijven liggen. Zoals het opknappen van binnenruimtes en het organiseren van uitstapjes of evenementen voor de doelgroep. NLdoet is hét moment om deze belangrijke activiteiten waar eerder geen tijd voor was uit te voeren.