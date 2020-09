Oranjefonds zoekt Rondeveners voor:

Kanshebbers voor een Appeltje van Oranje 2021

De Ronde Venen – Het Oranje Fonds is vorige week gestart met de zoektocht naar bijzondere projecten uit de Ronde Venen die kans maken op een Appeltje van Oranje 2021. Dit jaar is het thema Mentale Kracht en staan de prijzen in het teken van projecten die ervoor zorgen dat mensen die het mentaal niet gemakkelijk hebben, zich weer goed voelen. Projecten uit de Ronde Venen die aansluiten op het thema kunnen zich tot en met 1 november aanmelden via oranjefonds.nl/appeltjes. Drie initiatieven krijgen in juni een Appeltje van Oranje uit handen van Koningin Máxima.

Het kan iedereen overkomen: dat je mentale gezondheid je belemmert om volledig mee te doen in de samenleving. Bijvoorbeeld omdat je je depressief voelt, een eetstoornis of dwangneurose hebt of kampt met paniekaanvallen. Dit kan van tijdelijke aard zijn of iets waar je je leven lang mee te maken hebt. Mentale klachten hebben allerlei oorzaken en komen voor in alle groepen van de samenleving. Gelukkig zijn er in ons Koninkrijk veel projecten die vrijwilligers inzetten om deze mensen te ondersteunen en bij de hand te nemen. Zodat ze weer mee kunnen doen in de maatschappij. Deze projecten maken dit jaar kans op een Appeltje van Oranje.

Zichzelf zijn

Sandra Jetten, directeur Oranje Fonds: “Wanneer mensen kampen met mentale problemen is het enorm waardevol als er iemand is die ze bij de samenleving betrekt. Iemand die géén professionele zorgverlener is. Waar ze steun aan hebben, die ze helpt om hindernissen te overwinnen en een stap verder te komen. Zo kunnen deze mensen voelen dat ze zichzelf mogen zijn en dat er anderen zijn die voor ze klaarstaan. We nodigen alle sociale initiatieven die dit mogelijk maken van harte uit zich aan te melden voor de Appeltjes van Oranje 2021.”

De prijzen

De Appeltjes van Oranje worden jaarlijks uitgereikt aan drie initiatieven die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden of die ervoor zorgen dat mensen weer meedoen in de maatschappij. Alle winnaars van een Appeltje van Oranje krijgen een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix, en een geldbedrag van 15.000 euro. Jaarlijks reikt Koningin Máxima de prijzen uit. In lustrumjaren wordt dit door Koning Willem-Alexander gedaan.