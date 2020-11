Oranje Fonds zoekt klussen voor NLdoet 2021

Regio – Alle maatschappelijke organisaties in Nederland kunnen vanaf heden weer hun klussen aanmelden voor NLdoet 2021. Het Oranje Fonds maakt het voor alle stichtingen en verenigingen die helpende handen kunnen gebruiken weer mogelijk om mee te doen aan de grootste vrijwilligersactie van Nederland. Aanmelden voor de 17e editie op 12 en 13 maart 2021 kan via nldoet.nl.

Online activiteiten

Dit jaar wordt NLdoet georganiseerd in aangepaste vorm, zodat de dan geldende coronamaatregelen te allen tijde nageleefd kunnen worden. In deze tijd is de rol van verenigingen en stichtingen nog belangrijker dan voorheen en hebben zij helpende handen extra hard nodig. Het Oranje Fonds spoort deelnemende organisaties aan om online activiteiten te organiseren of buitenklussen aan te bieden. Op nldoet.nl zijn verschillende ideeën te vinden. Organisaties die zelf een goed idee hebben kunnen dit ook delen, zodat ze anderen kunnen inspireren. “Gelukkig is er ook op anderhalve meter afstand veel mogelijk”, zegt Oranje Fonds-directeur Sandra Jetten. “Al videobellend met een oudere een wandeling maken bijvoorbeeld, zodat diegene digitaal mee kan wandelen. Gezamenlijk het terrein van de zorgboerderij onderhouden of de moestuin bij het buurthuis onder handen nemen. Afgelopen jaar moesten we NLdoet vanwege het uitbreken van de coronacrisis op het laatste moment afgelasten. Noodzakelijk, maar ook een beslissing die grote gevolgen had voor alle deelnemende maatschappelijke organisaties. Tijdens NLdoet zetten honderdduizenden mensen zich in om iets goeds te doen voor een ander. En in deze tijd is dat – zoals we allemaal gevoeld hebben – nog harder nodig dan voorheen.”

Vrijwilligerswerk

NLdoet is voor veel mensen een eerste kennismaking met vrijwilligerswerk. De landelijke actie leidt er vaak toe dat mensen zich voor langere tijd inzetten en is voor organisaties dan ook een goede manier om nieuwe vrijwilligers te vinden. En het biedt de deelnemers de kans om op een laagdrempelige kennis te maken met vrijwilligerswerk en te ervaren hoe fijn het is om iets voor een ander te betekenen. Dat sluit aan bij de missie van het Fonds: er samen voor zorgen dat niemand er alleen voor hoeft te staan in onze samenleving. Het Oranje Fonds bouwt aan een sociale samenleving, waar mensen er voor elkaar zijn en iedereen mee kan doen. Daarom mobiliseert, versterkt en ondersteunt het zoveel mogelijk mensen en organisaties die zorgen dat niemand er alleen voor staat. De steun bestaat uit kennis, tijd, erkenning en geld.