Oranje Comité zoekt vrijwilligers!

Aalsmeer – Elk jaar organiseert de Stichting Oranje Comité Aalsmeer op Koningsdag een gezellige kindermiddag op het Raadhuisplein. Allerlei attracties worden neergezet en jongens en meisjes kunnen in de ballenbak, de draaimolen, op de springkussens en onder andere ballen gooien. Bij alle attracties is natuurlijk begeleiding en toezicht nodig. Hiervoor is het Oranje Comité naarstig op zoek naar vrijwilligers, zo’n veertig in totaal.

Zonder vrijwilligers geen feest, dus doe mee en geef je op voor vrijdag 27 april. Ook een idee voor wie nog een maatschappelijke stageplek zoekt. Koningsdag telt mee! Iedereen vanaf 16 jaar kan en mag meehelpen, graag zelfs. Voor meer informatie en opgave kan een mail gestuurd worden naar iris@aalsmeeroranje.nl.