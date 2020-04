Optredens René Eshuijs bij Ons Tweede Thuis

Aalsmeer – Helaas heeft ook Stichting Dag van je Leven moeten besluiten om een leuk evenement te annuleren door het coronavirus. De jaarlijkse botendag, die op zaterdag 20 juni gepland stond, kan niet meer worden georganiseerd. Het bestuur hoopt dat er booteigenaren zullen zijn die na deze crisis spontaan aanbieden gasten met een verstandelijke beperking uit te nodigen voor een rondje varen met mooi weer. Maar een groot evenement voor honderden bewoners van Ons Tweede Thuis die mee mogen varen met één van de vele boten en daarna muziek in de haven, kan helaas dit jaar niet.

Tuinconcerten

Toch zorgt Stichting Dag van je Leven voor een lichtpuntje in deze bizarre tijden. Iedereen met een verstandelijke beperking zit natuurlijk ‘vast’ in hun woonvoorziening en om ze toch een beetje te laten genieten, worden er swingende en meezing-optredens geregeld. Zanger René Eshuijs, bij veel cliënten van Ons Tweede Thuis bekend van het jaarlijkse Dag van je Leven-feest in de feesttent, gaat maar liefst zeven woonvoorzieningen af voor een zogenaamd tuinconcert. Hij gaat de komende dagen onder andere naar Aalsmeer, Hoofddorp en De Kwakel. En mogelijk komen daar nog meer optredens bij. De Alkmaarse zanger van het Nederlandstalige levenslied heeft van zijn hobby zijn beroep kunnen maken en treedt vaak op in cafés, op festivals en feesten. Hij is samen met zijn vrouw Esther supervriend van Stichting Dag van je Leven en maakt er altijd een feestje van met mensen met een verstandelijke beperking. Hij zingt eigen liedjes en Nederlandstalige nummers.

Blij maken

Stichting Dag van je Leven wil graag nog meer woonvoorzieningen blij maken met een optreden, maar daarvoor is geld nodig. Wilt u uw steentje bijdragen om mensen met een verstandelijke beperking een moment van ontspanning te geven? Ga dan naar www.dagvanjeleven.org en steun de stichting.