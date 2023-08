Optreden Trio Petit bij ‘My Generation’ in P60

Amstelland – My Generation presenteert: Trio Petit op dinsdag 5 september vanaf 15.00 uur in Café poppodium P60 op het Stadsplein 100a in Amstelveen. Dit trio staat voor swingende muziek op hoog niveau met muziek uit de periode 1930 tot 1960. Jazz met gloedvolle warme klanken van de baritonsaxofoon, gitaar, zang en contrabas. Deze instrumentale bezetting maakt een breed repertoire mogelijk, die het trio met veel enthousiasme en flair ten gehore brengt. Het Trio is dan ook meer dan enthousiast om te mogen spelen voor het ‘My Generation publiek’ in het café van het poppodium. De toegang is gratis en reserveren is niet nodig.

Activiteiten

Al enkele jaren weten velen op de eerste dinsdag van de maand de weg naar het café van poppodium P60 te vinden voor ‘My Generation’. Het daar een gezellige bedoeling, niet zelden klinkt er naast veel gelach de beste muziek uit de jaren zestig tot heden. Tijdens de activiteiten van My Generation, een samenwerking tussen het Poppodium P60 en Amstelring, wordt een inmiddels erg populaire programmering neergezet. Elke eerste dinsdagmiddag van de maand is er altijd live muziek van uiteenlopende genres.

Rockkoor

Het My Generation Rockkoor repeteert elke dinsdagmiddag van 16.00 tot 17.30 uur in de grote zaal van het poppodium. Voor het koor is een goede zangstem totaal geen vereiste, maar plezier in het samen zingen is dat wel! Deelname aan het koor kost slechts vier euro per keer. Een eerste keer meezingen kost natuurlijk niks.

Nieuwsgierig geworden en meer weten? Stuur dan een berichtje naar mygeneration@amstelring.nl. Of beter, loop gewoon een keertje binnen op een dinsdagmiddag!