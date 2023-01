Optreden The Oldtime Stringband in Alleman

Amstelveen – The Oldtime Stringband is een band uit Noord-Holland die bluegrass, folk en Americana met elkaar mixed tot een eigen herkenbaar geluid. Een samenspel van gitaar, fiddle, banjo, mandoline, contrabas, vier stemmen en daarbij gevoegd de stem van zangeres Shelly O’day maakt het afwisselende maar zeker herkenbare geluid van de band. Het bracht de band naar vele optredens in binnen- en buitenland en de vier cd’s die inmiddels zijn uitgebracht hebben mooie kritieke gegeven en aandacht op (internationale) radiostations opgeleverd.

De band bestaat uit Shelly O`Day (zang, gitaar en autoharp), Ton Knol (zang, gitaar en mandoline), Ruud Spil (zang en banjo), Lidewij de Vries (zang en fiddle) en Nico Druijf (zang, contrabas en zingende zaag).

The Oldtime Stringband trakteert zondag 15 januari op een mix van traditionals, eigen nummers en een aantal covers in wijkcentrum Alleman aan Den Bloeyenden Wijngaerdt 1 in Amstelveen. Het optreden begint om 15.00 uur, zaal open vanaf 14.30 uur, en de toegang bedraagt 12 euro (donateurs betalen 9 euro). Contant te voldoen, pinnen is niet mogelijk. Reserveren kan door een mailtje te sturen naar mokumfolk@gmail.com. Meer informatie: www.mokumfolk.nl.