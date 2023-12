Gezellig optreden ‘De Oude Klanken’

De Ronde Venen – Het is geweldig dat mondharmonicaclub ‘De Oude Klanken’, na een lange periode zonder optredens vanwege corona, eindelijk weer heeft kunnen spelen. Het feit dat dirigent Karin zelfs een Sinterklaaspak heeft aangetrokken, getuigt van de speelsheid en toewijding van de groep. Het lijkt erop dat het publiek, bestaande uit senioren, van het optreden ten volle heeft genoten, meezingend onder het genot van een hapje en drankje.

De keuze om te beginnen met Sinterklaasliedjes, daarna het eigen repertoire te spelen om vervolgens af te sluiten met kerstliederen geeft het optreden een feestelijk en seizoensgebonden tintje. Het uitreiken van een boekje om het publiek te helpen bij het meezingen, was een attent gebaar dat de betrokkenheid van het publiek vergrootte.

Al met al lijkt het optreden van ‘De Oude Klanken’ niet alleen een muzikale traktatie te zijn geweest, maar ook een gezellige en verbindende ervaring voor de gemeenschap. Het is altijd geweldig om te zien hoe muziek mensen samenbrengt en vreugde brengt, vooral in deze tijden waarin sociale interacties soms beperkt zijn. Zo was er een oudere man in een rolstoel die vroeg waar je mondharmonica’s kon kopen. Hij vertelde over zijn jeugd in Amsterdam, dat hij vaak met een vriend samen in het Vondelpark mondharmonica speelde. Ze hebben hem toegezegd komende week langs te komen met een dubbele mondharmonica en daarbij een liedjesboek zodat hij op zijn kamer wat kan spelen. Hij vroeg ook, als ze weer een keertje komen spelen, of hij dan wat nummers mee mag doen. Toegezegd. De man glom helemaal van geluk en bedankte met een stevige handdruk.