OPROEP VAN ALLE HUISARTSEN GEMEENTE DE RONDE VENEN AAN ZIJN BEWONERS

We staan gezamenlijk voor een grote uitdaging. Uw huisartsen willen tijdens de huidige epidemie goede zorg blijven leveren. U KUNT ONS DAARBIJ HELPEN!

In het nieuws heeft u vernomen dat in deze tijden van crisis de zorg helaas beschermende middelen te kort komt.

Zo ook in onze praktijken.

Daarom een dringende oproep aan al onze patiënten: mocht u onderstaande materialen in uw bezit hebben en u kunt het missen, wij hebben ze HEEL HARD NODIG!



MONDMASKERS:

De meeste behoefte hebben wij aan FFP2 en/of FFP3 maskers, maar uiteraard zijn alle soorten mondmaskers welkom





BRILLEN:

Beschermbrillen uit bijvoorbeeld de bouw, vuurwerkbrillen

BESCHERMPAKKEN:

Pakken (papier-katoen) met lange mouwen, zo lang mogelijk

Overalls (papier-katoen)

Beschermmutsen (papier-katoen)

HANDSCHOENEN:

Latex handschoenen

Vinyl handschoenen

U kunt de materialen inleveren bij uw eigen huisartspraktijk. Ons verzoek is om niet naar binnen te gaan in de praktijken (om besmetting in de praktijk te voorkomen) maar de spullen op de desbetreffende aangegeven plaatsen achter te laten.

Met deze materialen kunnen wij doorgaan met verantwoorde zorg te leveren aan mogelijk besmette patiënten. Wij hebben uw hulp nodig!

Wij danken u al bij voorbaat.

Alle huisartsen van de gemeente De Ronde Venen.