Oproep: Blijf Fairtrade koffie kopen!

Aalsmeer – Door de coronacrisis is er een dalende vraag naar koffie. Dit raakt dus niet alleen de koffieproducerende landen, maar ook de vele handelaren, koffiebranders en leveranciers die bedrijven, instellingen en horeca van koffie voorzien. Veel werknemers werken momenteel thuis en dus wordt er veel minder koffie op het werk gedronken. Ook de verkopen aan de horeca zijn volledig stilgevallen.

Kleine koffiebranders, die van deze grootverbruikers afhankelijk zijn, melden ingezakte omzetten, zelfs tot 80%. Die dalende consumptie buitenshuis wordt in volume niet gecompenseerd met groeiende koffieconsumptie thuis. Dat is ook in Fairtrade merkbaar. Werknemers die op het werk Fairtrade koffie drinken, doen dat niet ook automatisch thuis. In Nederland staat de vraag naar Fairtrade daarom onder druk vanwege de wegvallende vraag uit het bedrijfsleven en horeca. En dat zal waarschijnlijk nog maanden zo blijven.

Duurzaam opereren

Daarom is de oproep van Rigoberto Rojas, voorzitter van de associatie van kleine boeren in El Salvador (CESPPO) een logische, een oproep namens alle boeren die bij Fairtrade zijn aangesloten: “Ik wil onze buitenlandse kopers en consumenten vragen koffie van onze Fairtrade organisaties te blijven kopen en ons met bijdragen zoveel mogelijk te helpen om organisaties de mogelijkheid te geven duurzaam te blijven opereren, zowel sociaal, economisch als op gebied van milieu.”

Misschien dat deze coronacrisis voor consumenten zelfs een nieuwe aanleiding is om voortaan voor koffie ‘met een menselijk gezicht’ te kiezen. Let wel op het keurmerk! Meer informatie over Fairtrade is te vinden op: www.fairtradegemeenteaalsmeer.nl of www.fairtradegemeenten.nl