Opnieuw inbraak bij Scouting Uithoorn

Uithoorn – Afgelopen zondag werden de vrijwilligers van Scouting Admiralengroep opgeschrikt doordat er opnieuw een hoop schade was aangebracht bij hun vereniging. Dit keer was onder meer het ruim honderd jaar oude wachtschip het slachtoffer van de vandalen. In een poging om binnen te komen hebben de vandalen het slot van de loopplank vernield en de deur ingetrapt van de stuurhut. Dit heeft een hoop schade opgeleverd die weer zal moeten worden gefinancierd uit de opbrengsten van de contributie, omdat dit soort schade niet wordt gedekt door de verzekering. Dit houdt in dat de vrijwilligers weer heel veel tijd zullen moeten gaan besteden aan het herstel om de kosten laag te houden. Tijd en energie die ze veel liever zouden investeren in de jeugdleden .Ook hebben de onbekenden geprobeerd in de kajuit te komen van de naast het wachtschip gelegen sleper van de groep. Vorig voorjaar werd de groep al getroffen door een brutale inbraak in het clubgebouw waarbij twee buitenboordmotoren werden gestolen. Heeft u iets gezien, wilt u dan zo vriendelijk zijn een mail te sturen naar: secretaris@admiralengroep.nl.