Open Tuinen weekend in Aalsmeer en De Kwakel

Aalsmeer – Op zaterdag 18 en zondag 19 juni zijn zo’n twintig privé tuinen open voor een bezoek tijdens de open tuinen dagen van Groei & Bloei Aalsmeer e.o. Het open tuinen weekend is gelijk met het Flower Festival in Aalsmeer.

Op twee start adressen zijn boekjes aanwezig à 2 euro met een overzicht van alle deelnemende tuinen, informatie over de tuinen en hun bijzonderheden. De eigenaren zijn aanwezig en willen op verzoek graag vertellen over hun hobby. De open tuinen dagen bieden een gevarieerd aanbod van verschillende tuinen. Er zijn grote haast parkachtige tuinen met een grote verzameling planten en soms met een vijver. Volgroeide tuinen en nieuwe tuinen en ook is in verschillende tuinen een moestuin te bezoeken.

De start-adressen zijn de Historische tuin Aalsmeer, Praamplein in Aalsmeer: De historische tuin in Aalsmeer laat zien hoe de tuinders vroeger in Aalsmeer te werk gingen. Vele planten collecties zijn te zien, o.a. rozen, heesters, seringen, bomen. Ook het museum is open. En zorgboerderij Inner Art aan de Vuurlijn 36 in De Kwakel: De grote tuin heeft een opvallende bloemenpracht. Rozen, Hortensia’s, Lavendel en kruiden. De snipperpaden lopen kronkelig tussen de heester- en vaste planten groepen. De voortuin is een formele tuin met gazon en witte rozenrand en zonnewijzer. Ook de grote groentetuin is te bezichtigen.

Het advies van Groei & Bloei Aalsmeer e.o.: “Ga er op uit en ervaar dat er in Aalsmeer en De Kwakel en omgeving heel veel moois te zien is!” De open tuinen zijn open zaterdag 18 tussen 11.00 en 17.00 uur en zondag 19 juni tussen 11.00 en 16.00 uur.

Het weekend van 18 en 19 juni is nationale open tuinen weekend. Groei & Bloei heeft een jubileumjaar en bestaat 150 jaar. Meer dan duizend tuinen door heel Nederland zijn open. Dit weekend is ook het Aalsmeer Flower Festival. Met tal van activiteiten bij de historische tuin, het Flower Art Museum, Boerma Instituut. Met Westeinder rondvaart zijn ook tuinen op een eiland in de Westeinder te bezoeken. Kijk voor meer informatie op www.aalsmeer.groei.nl en aalsmeerflowerfestival.nl.