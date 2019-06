Open tuinen dagen bij Groei & Bloei

Aalsmeer – Op zaterdag 8 en zondag 9 juni kunnen 18 privé tuinen bezocht worden tijdens de open tuinen dagen van Groei & Bloei Aalsmeer.

Op drie adressen zijn boekjes aanwezig met hierin meer informatie over de tuinen en hun bijzonderheden. De eigenaren zijn aanwezig en willen op verzoek graag vertellen over hun hobby. De open tuinen dagen bieden een gevarieerd kijkje. Er zijn grote haast parkachtige tuinen met een grote verzameling planten en soms met een vijver met Koi Karpers in veel kleuren. Ook een tuin waar de tweede hobby van de eigenaar ‘spoortreinen’ is. De twee hobby’s zijn gecombineerd, er rijdt een trein door de tuin. Ook kan onder andere een moestuin bezocht worden. Start-adressen zijn:

Legmeerdijk 186 in Amstelveen. Een grote tuin waar te midden van bloemen en (fruit)-bomen gegolfd kan worden.

Schweitzerstraat 16 in Kudelstaart. De familie van Schaik heeft na toestemming van de gemeente het binnenplein omgetoverd in een gemeenschappelijke ruimte met schitterende borders en een bank waar men elkaar kan ontmoeten.

Stommeerkade 63, Aalsmeer. Hier heeft Jos Valentin samen met de buren een nieuwe tuin moeten maken na de verbreding van het talud. Veel aandacht is er voor de bijen, de andere hobby van Jos en hij laat bezoekers graag kennis maken met zijn bijzondere en nuttige tuin bewoners.

Het advies van Groei & Bloei Aalsmeer: “Ga er op uit en ervaar dat er in Aalsmeer en omgeving heel veel moois te zien is! De open tuinen dagen kunnen zowel zaterdag 8 als zondag 9 juni bezocht worden tussen 11.00 en 17.00 uur.