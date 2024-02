Open podium in De Kwakel￼

De Kwakel – Op zondag 3 maart a.s. organiseert muziekvereniging Tavenu een Open Podium in het dorpshuis in De Kwakel. Heb je een leuke act (instrumentaal, dans, zang of iets anders) meld je dan zo snel mogelijk aan per mail via tavenudekwakel@gmail.com.

Er zullen veel muzikanten optreden, solo of samen. Tavenu hoopt weer op verrassende acts. Iedereen kan op zijn of haar niveau muziek maken en laten zien dat muziek maken meer is dan alleen noten spelen, en een hobby is waar je heel veel plezier aan kan beleven voor jezelf en voor anderen die ernaar kijken en luisteren.

De optredens beginnen op 3 maart om 12:30 uur in de grote zaal van het Dorpshuis De Quakel, Kerklaan 16 in De Kwakel. De toegang is gratis.