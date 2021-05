Open Huis (op afspraak) in het Johannes Hospitium Wilnis

De Ronde Venen – Het jaar 2021 is uitgeroepen tot Nationaal jaar van de Vrijwilliger. Speciaal bedoeld voor organisaties om nieuwe gezichten te betrekken bij het vrijwilligerswerk. In dat kader houdt het Johannes Hospitium in Wilnis op zaterdag 29 mei a.s. Open Huis. In het Buurhuis, naast het hospice, aan Vossestaart 2, bent u tussen 10.00 en 14.00 uur van harte welkom. In verband met de Coronamaatregelen is het bedoeling dat u zich van te voren aanmeldt. Het telefoonnummer waarop dat kan, is 0297 230290.

Het Johannes Hospitium in Wilnis opent deze dag haar deur om belangstellenden kennis te laten maken met het vrijwilligerswerk in het hospice en desgewenst te informeren over opname/verblijf in het hospice.

De liefdevolle en aandachtige zorg voor de bewoners die in hun laatste levensfase bij hen zijn, is alleen maar mogelijk doordat er, naast een professioneel team, heel veel vrijwilligers bij betrokken zijn.Tijdens het Open Huis is de coördinator vrijwilligers en een aantal vrijwilligers aanwezig.

Op dit moment kunnen zij vrijwilligers in de zorg heel goed gebruiken. Ook het gastvrouwenteam kan aanvulling gebruiken, met name in de middagen. Het hospice hanteert voor het vrijwilligerswerk bij aanmelding een leeftijdsgrens van 21 – 73 jaar.

Voor meer informatie over deze vrijwilligersfuncties: kijk alvast op onze website www.johanneshospitium.nl

Kortom, meldt u aan. Dan staat de deur open en is de koffie klaar!