Pas op de plaats voor nieuw gemeentehuis

De Ronde Venen – Tijdens de raadsvergadering van vorige week kreeg raadslid Roger Fernhout (Ronde Venen Belang) unanieme steun van de gemeenteraad voor een opmerkelijk voorstel. Dat kwam door zijn motie ‘Pas op de plaats voor het nieuwe gemeentehuis’.

Niet toereikend

Volgens Fernhout is de financiële positie van gemeente momenteel helemaal niet toereikend om al een plan in te dienen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. “Middelen die er niet zijn, kunnen niet worden uitgegeven”, zo stelde Fernhout. Misschien gaat het zelfs jaren duren voordat de financiële situatie van de gemeente wel ruimte biedt. De jaarlijkse huisvestingskosten voor het nieuwe gemeentehuis worden nu geschat op 1,7 miljoen euro. Dat geld wordt nu niet beschikbaar gesteld.

Weer nieuwe OZB-verhoging?

Over hoe één en ander later betaald zal moeten worden, is niet gesproken, maar het is goed denkbaar dat hiervoor op termijn weer een forse verhoging van de OZB-tarieven gepresenteerd zal worden aan inwoners en ondernemers. Fernhout wil dat de het college duidelijk in kaart gaat brengen wat de daadwerkelijke kosten zullen worden de afschrijving en rente. Eerder maakte het college bekend dat voor de bouw van het nieuwe gemeentehuis bijna 25 miljoen euro gemeenschapsgeld nodig zal zijn. Onduidelijk is of dit bedrag in beton gegoten is of later boterzacht zal blijken.

Buiten de boeken

Het college mag overigens niet voorstellen om tot de bouw van een nieuw gemeentehuis over te gaan zolang de financiële positie dat niet toelaat. Fijntjes merkte Fernhout in zijn motie op dat het college de kapitaallasten en andere kosten voor de bouw niet in de meerjarenbegroting had meegenomen. Fernhout wilde het startbudget van 2.8 miljoen euro niet ter discussie stellen. Daardoor is er geen sprake van een volledig afstel. Het gaat nu om een ‘pas op de plaats’. Wethouder Van Uden zegde toen in het voorjaar 2025 niet met een raadsvoorstel te zullen komen als de financiële positie van de gemeente in de tussentijd niet is verbeterd.

Op de foto: Raadslid Roger Fernhout (Ronde Venen Belang). Foto: Gemeente De Ronde Venen.