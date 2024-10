Kalenders Schoonheid van Aalsmeer zijn er weer!

Aalsmeer – De kalenders van de Schoonheid van Aalsmeer zijn er weer. Wie er oog voor heeft, ziet de allermooiste dingetjes, gewoon, vlak voor de neus, vlak bij huis. Kick en Paulien zijn op de fiets gestapt en ze hebben heel veel mooie plekjes met de camera weten te vangen. Van die leuke dingen, waarvan je denkt: ‘Ja, at heb ik weleens gezien, maar waar is dat ook al weer’ en ‘Oh, wat leuk is dit, is dat echt in Kudelstaart?’ In 36 prachtige plaatjes neemt de kalender van de Schoonheid je maand voor maand mee door Aalsmeer en Kudelstaart, in alle jaargetijden.

Bianca en Richard bedankt

Niet alles kan altijd maar hetzelfde blijven. Bianca en Richard hebben hun taken voor de Schoonheid afgerond en Mike, Kick en Paulien hebben hun schouders er onder gezet. Dat is mooi, en dat is fijn, want alleen met een goed team kan de Schoonheid van Aalmeer iets betekenen voor de samenleving. Gedrieën bedanken zij Bianca en Richard voor alles wat zij in de afgelopen jaren aan werk verzet hebben. Het was bijzonder en het was allesovertreffend.

Het nieuwe team bruist van de energie en de kalenders liggen al in de winkels te wachten, te koop bij Thuis en Toys in winkelcentrum Kudelstaart, Nico Optiek op het Poldermeesterplein, Fotowinkel Aalsmeer op het Raadhuisplein, André de Ridder en Drogisterij Etos Frank Wind in de Ophelialaan en bij Drogisterij van der Zwaard in de Zijdstraat.

Gezellige initiatieven

De kalenders kosten net als voorgaande jaren 10 euro per stuk. En net als voorgaande jaren wordt de gehele opbrengst meteen weer ingezet voor twee leuke, gezellige initiatieven in Aalsmeer en Kudelstaart. Als eerste wil het drietal een voorleescafé opstarten. Op gezette avonden kan dan geluisterd worden naar een mooi boek op een bijzondere lokatie. Even een avondje de deur uit, genieten van een prachtig boek, luisteren naar iemand die dat met verve voorleest en natuurlijk een gezellig moment. Het tweede doel is een uitje voor Rollatorwandelclub Aalsmeer. Het zou zo leuk zijn als zij gezamenlijk met hun collega-club in Kudelstaart en de groep die ’s zomers zo lekker meetraint iets extra’s met elkaar zouden kunnen gaan doen.

De kalender is een juweeltje voor aan een spijker, je mag ‘m niet missen. Ga er snel een halen voor jezelf, en natuurlijk meteen nog een, want de kalender past ook heel goed in sint- of kerstpapier!

Foto: De initiatiefnemers van de kalender De Schoonheid van Aalsmeer. Van links naar rechts: Mike, Paulien en Kick. Foto: aangeleverd