‘Schoonheid van Verval’

Mijdrecht – Een thema dat op verschillende manieren ingevuld kan worden, dat bleek dan ook op de clubavond van Fotoworkshop De Ronde Venen. Een vervallen pand, een bloem die gaat verwelken, een auto in vervallen staat, het is dan ook zeer divers. Wat de leden ingeleverd hebben kunt u zien op de website. Ook zijn ze binnenkort te bekijken in 1 van de expositieruimtes in onze gemeente. Foto’s van de leden en van de thema-avonden op de club worden geëxposeerd in Gezondheidscentrum Croonstadlaan, Bibliotheek Mijdrecht, Hofland Medisch Centrum Tuincentrum De Huifkar, De Willisstee en Gezond Wilnis.

Bent u geïnteresseerd in fotografie en wilt u een keer een avond bijwonen, dan bent u van harte welkom. Meldt u dan wel even aan bij info@fotoworkshopdrv.nl. De clubavonden vinden altijd plaats op maandag in De Willisstee, ca. 14 keer per seizoen. Ook worden een aantal keer per jaar fotosafari’s georganiseerd voor de clubleden. Voor meer informatie: kijk op de website www.fotoworkshopdrv.nl.

Foto: Hans Voshart.