College bezoekt Kwakels groeibedrijf Beagley Copperman

De Kwakel – Het college van de gemeente Uithoorn legt geregeld bedrijfsbezoeken af om goed contact te onderhouden met de ondernemers in onze regio. Dit keer ging het college langs bij Beagley Copperman in De Kwakel. Het bedrijf is uitgeroepen tot MKB-onderneming van het jaar 2024.

En dat is niet voor niets: Beagley Copperman is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een prominente speler in de Europese markt voor authentieke Aziatische levensmiddelen, met een distributie van 3.758 verschillende producten in 42 landen en 101 medewerkers, 8 opslaglocaties en 2 kantoren. “We hebben als college een kijkje in de keuken mogen nemen van dit bijzondere bedrijf. Aan de buitenkant van het pand zie je op het eerste oog niet wat hier allemaal gebeurt. Maar we troffen is een onderneming met een flinke ambitie,” aldus wethouder Jan Hazen van de gemeente Uithoorn.

Ambities

In 2008 is het bedrijf opgericht door Marianne en Silvan Reijnen. In die tijd startten ze de bedrijfsactiviteiten vanaf een zolderkamer. In 16 jaar tijd is het bedrijf enorm gegroeid en nog altijd hebben ze grote ambities. Silvan: “Ons bedrijf streeft ernaar om de nummer 1 leverancier te worden van Aziatische levensmiddelen en trendproducten in Europa, gedreven door passie voor de Aziatische keuken en voor innovatie. Het is onze missie om samen met klanten -Aziatische supermarkten, groothandels en toko’s, en sinds 3 jaar ook mainstream supermarkten en impuls retail- authentieke Aziatische smaakbelevingen toegankelijk te maken in Europa. Een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de producten voldoen aan de Europese wet- en regelgeving.”

Goede samenwerking

Voordat het college een rondleiding kreeg door het hoofdkantoor ging het gezelschap eerst met een mini-touringcar naar het distributiecentrum in Alphen aan de Rijn. Daar is het bedrijf Verdel gevestigd waar Beagley sinds 2018 nauw mee samenwerkt voor opslag en logistiek. Goederen van Beagley komen via zeevracht vanuit Rotterdam binnen en gaan dan via de binnenvaart richting Alphen aan de Rijn. Vandaar uit gaat het richting klanten in heel Europa. “Een hele logistieke onderneming, maar voor ons werkt dit heel goed. Wij streven als bedrijf altijd naar langdurige partnerships met zowel afnemers als leveranciers. Een gestroomlijnde logistiek is daarbij een must,” aldus Silvan Reijnen.

Groeien

Terug in De Kwakel kreeg het college een rondleiding door het hoofdkantoor. Het kantoor barst qua bezetting bijna uit zijn voegen en de ambitie van Beagley Copperman is om te blijven groeien op de huidige locatie. Met een gemiddelde jaarlijkse groei van 40% per jaar groeit het bedrijf hard door. “Het college is trots op ondernemers met zulke ambities en die deze ook waarmaken. Dit bedrijf is echt een aanwinst voor onze gemeente,” aldus wethouder Hazen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Beagley Copperman geeft aan geen financieel gedreven organisatie te zijn en wil een goede regionale werkgever zijn met zorg voor haar omgeving die zoveel mogelijk lokaal onderneemt. Naast een mooie missie en flinke ambitie wil het bedrijf ook een bepaalde filosofie uitdragen als werkgever richting medewerkers. Marianne Reijnen: “Het grootste gedeelte van de dag ben je aan het werk. Dan moet je ook kunnen genieten van wat je doet. Dit heeft geleid tot een bedrijfscultuur gericht op passie, innovatie, ondernemerschap, respect en authenticiteit. Uiteraard met een voorkeur voor personeel uit de regio.”

Het Uithoornse college aan tafel met Marianne en Silvan Reijnen van Beagley Copperman.

Foto: gemeente Uithoorn