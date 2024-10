Komt er dan toch gewoon een fietssnelweg op het oude spoor?

Het lijkt erop dat de gemeente op dit moment een breed (fiets)pad aanlegt op het Oude Spoor/ Bellopad/ Robert Moultonpad. Drijft ze toch haar eigen zin door? Met klem vragen de betrokken partijen de gemeente het werk per direct te staken, in overleg te treden en te bezinnen.

Breed gedeelte inmiddels afgegraven

Begin deze week begon de gemeente met het afgraven van de spoordijk. Dit over de lengte van de Ingenieur Enschedeweg tot en met de Veenweg. Steekt de gemeente een middelvinger op naar haar inwoners en komt de fietssnelweg er dan toch? Iedereen begrijpt dat als er een breed half verhard pad op het spoor komt, dat het dan automatisch een fietssnelweg wordt. Fatbikes, e-bikes, brommers, alles zal er overheen razen. Voetgangers kunnen dan fluiten naar de rust die ze vinden op het oude spoor.

Bovendien hechten mensen waarde aan de ruigheid van het pad. Dat bleek uit de petitie die door ruim 2400 inwoners in ondertekent. Natuurvereniging De Groene Venen, e Fietsersbond, Vereniging voor wandelaars TE VOET, Wandelnet, Stichting Berging Vickers Wellington en zelfs Staatsbosbeheer spraken zich uit tegen de aanleg van een verhard (fiets)pad.

Dat er geen draagvlak is bleek ook uit de participatiebijeenkomsten die de gemeente zelf organiseerde. Keer op keer gaven participanten massaal aan dat ze er geen (half)verhard pad of een fietspad wilden. Keer op keer vroegen inwoners de gemeente het pad te laten voor wat het was. Uit de participatie bijeenkomsten en de eindrapportage van Bureau OKRA komt overduidelijk dat er weinig draagvlak is voor verharding en een fietspad willen inwoners ook niet. OKRA stelt voor een NO REGRET toe te passen in de conclusies. Wat extra bomen planten en de kruisingen veiliger maken staat in de aanbevelingen.

150.000 euro onderzoeksgeld

De gemeente trok 150.000 euro gemeenschapsgeld uit voor onderzoek naar de mogelijkheden voor een fietspad op het oude spoor. 80.000 euro hiervan ging naar het onderzoeksbureau OKRA. Overige kosten waren bijvoorbeeld de QuickScan natuurwaarden van december en het rapport van HAS/Koning. Ook de participatiebijeenkomsten en het inhuren van medewerkers vallen hieronder. Deze bedragen komen uit informatie van de WOO verzoeken die bezorgde bewoners deden.

Vlak voor het reces kondigde de gemeente een pas op de plaats aan. Er was geen geld voor een fietspad. Na de zomer werden de resultaten van het onderzoeksbureau OKRA bekend die ook duidelijk aangeven dat inwoners vooral willen dat het blijft zoals het is. Betrokken partijen hebben via de mail afgelopen maand nog verzocht betrokken te zijn bij de zogenaamde kleine aanpassingen van het oude spoor. De gemeente verzekerde dat het om heel beperkte schaal aanpassingen gaan, de gemeente vond het niet nodig om van gedachten te wisselen. Het breed afgraven van het spoor betreft echter geen kleine aanpassing.

Betrokken partijen en inwoners vragen nu aan de gemeente om per direct het werk stil te leggen en te bezinnen. Luister naar de inwoners en laat het pad zijn. Ga in elk geval in overleg over wat er op dit moment gaande is en neem de eventuele gevolgen goed in ogenschouw.

Kelly Kesse

Foto is aangeleverd.