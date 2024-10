Muzikale wereldreis voor Zonnebloem gasten

Aalsmeer – Zaterdag 26 oktober hebben ongeveer 70 gasten van de Zonnebloem afdeling Aalsmeer Rijsenhout kunnen genieten van een onvergetelijke muziekmiddag in wijkcentrum ’t Anker. Via een muzikale wereldreis, verzorgd door het Golden Oldies Duo, werden de aanwezigen meegenomen door onder andere Nederland, België, Duitsland, Mexico en Amerika en konden zij meereizen op een cruiseschip. Voor het publiek waren de liederen zo herkenbaar, dat allen uit volle borst mee hebben kunnen zingen. Mede door de uitstekende service en verzorging door de vrijwilligers van ’t Anker en de eigen Zonnebloem vrijwilligers verlieten de gasten met rode koontjes de zaal om thuis nog wat na te genieten van deze spetterende middag en zich alvast te verheugen op de volgende activiteiten die de Zonnebloem afdeling Aalsmeer Rijsenhout nog in petto heeft voor dit jaar.

Bingomiddag met Sint

Op 30 november is dat bijvoorbeeld een gezellige bingomiddag in Rijsenhout, waarbij ook de Sint en zijn Pieten hebben aangekondigd de gasten met een bezoek te komen vereren. Voor deze activiteit zijn nog plaatsen beschikbaar. Opgeven kan via de eigen vrijwilliger of bij het bestuurslid activiteiten Els Brunt. Zij is bereikbaar via het e-mailadres els.zonnebloem@gmail.com of via telefoonnummer 06-40173691.

Vrijwilligers

Ook voor volgend jaar staan er weer (bijna) maandelijks activiteiten op het programma. De afdeling is daarom ook altijd op zoek naar nieuwe, actieve vrijwilligers om de gasten te kunnen blijven verblijden met uitjes en activiteiten. Af en toe een uurtje tijd? Bel of mail dan via bovenstaande gegevens of kijk eens op de website voor meer informatie: www.zonnebloem.nl/aalsmeer-rijsenhout. Op de site kan ook het contactformulier ingevuld worden. De afdeling neemt dan zo spoedig mogelijk contact op. Verder is de afdeling ook te vinden op facebook: https://www.facebook.com/groups/zonnebloemaalsmeerrijsenhout.

Foto: aangeleverd