Dwars door het beton!

Abcoude – Flora is net verhuisd naar een nieuwbouwwijk vol droog bouwzand waarin niets groeit of bloeit. Wanneer zij eenzaam in haar betonnen tegeltuin op haar gitaar speelt, raakt ze bevriend met Worm. Samen komen zij erachter dat de nieuwe wijk van Flora niet geschikt is voor de natuur: hier moet iets gebeuren. Tijd voor een groene make-over! Flora en Worm gaan over tot actie en veranderen het betonnen huis in een prachtige groene oase. In live animatie kruipt klimop vanuit het niets tegen de muren, groeit er gras door het bouwzand en zien we het leven in de tuin ontstaan. Planten en dieren voelen zich welkom! Nu hoeft Flora zich niet meer zo alleen te voelen. Een muzikale en multi-mediale familievoorstelling. Vanaf 4 jaar. Theater Piet Mondriaan, zondag 10 november. Aanvang: 15.30 uur.

Foto: Hans Hordijk.