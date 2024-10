Historische Tuin sluit seizoen met verkoopdag

Aalsmeer – Voor tuinbouwmuseum Historische Tuin zit het reguliere seizoen er bijna op. Het museum is nog tot en met zaterdag 2 november geopend voor publiek. Zaterdag wordt het seizoen afgesloten met de Verkoopdag Najaar. Tijdens de verkoopdag zijn er allerlei mooie gewassen te koop waar op de Tuin geen plaats meer voor is. Een goed moment om iets uit te zoeken voor uw huis of tuin, want de producten gaan voor aantrekkelijke prijzen weg.

Beschikbaar zijn onder meer de ‘laatste’ kamerplanten, zoals cyclamen, cactussen, vetplanten en begonia’s. Voor degenen die hun tuin willen aanvullen met een gewas van Aalsmeerse bodem zijn er onder andere verschillende heesters in pot. Het is ook mogelijk alvast een boom of conifeer uit te zoeken die de Tuin in de komende maanden voor u kan ‘uitsteken’ om te verpoten. Het najaar is de ideale tijd om tuinplanten te poten en te verpoten.

Kom voor deze en andere producten naar de Historische Tuin, ingang via het Praamplein. De verkoopdag op zaterdag 2 november duurt van 11.00 tot 15.00 uur en is gratis te bezoeken. In de wintermaanden is de Tuin gesloten maar vinden er wel diverse activiteiten plaats, zoals de Lions Kerstmarkt op 6 en 7 december. Meer info: www.historischetuinaalsmeer.nl.

Foto: aangeleverd