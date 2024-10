Een droom komt uit: Legmeerbos officieel geopend

Uithoorn – Met de officiële opening van het Legmeerbos is de droom van inwoner en initiatiefnemer Marga Moeijes werkelijkheid geworden. Op woensdag 23 oktober plantte zij onder grote belangstelling samen met wethouder Ferry Hoekstra de laatste boom van dit burgerinitiatief. Inwoners van De Legmeer en omstreken kunnen nu genieten van de gedroomde ‘ommetjes in het groen’.

Dromen, Denken, Doen

Het is voor Marga een belangrijk moment. “Al sinds 2017 droomden we als Buurtbeheer De Legmeer van een Legmeerbos. Door meerdere ontwikkelingen kwam de leefbaarheid in De Legmeer behoorlijk onder druk te staan. Zoals de komst van de tram en het bedrijventerrein Amstelveen-Zuid. Maar ook de toename van het aantal vluchten van Schiphol zorgde voor overlast. Onze droom werd een bos van en voor de buurt. Een aantrekkelijk groen wandelgebied met bomen, struiken, waterelementen, natuurvriendelijke oevers, bloemen en kruiden. Een plek om te wandelen, te recreëren en elkaar te ontmoeten. We mogen dan ook trots zijn op dit resultaat. En laten we proberen om er allemaal goed voor te zorgen!”

Realisatie door samenwerking

Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS) was al in een vroeg stadium betrokken bij de droom van het Legmeerbos. SLS wordt gefinancierd door het Rijk, de provincie Noord-Holland en Schiphol. In 2018 kwam het initiatief in aanmerking voor een SLS-subsidie. Directeur Joost Wagemakers: “Dit burgerinitiatief voor een Legmeerbos voldoet aan alle belangrijke voorwaarden die SLS stelt bij het ondersteunen van (particuliere) initiatieven. Het moet de leefomgeving verbeteren en de sociale cohesie van de buurt vergroten. En hoe mooi is het als dat samen komt in een groene omgeving. Om Hans Beijer en Marga Moeijes van Buurtbeheer bij te staan in de verdere planvorming hebben we de kennis en expertise van Alexander Smal (SLS) en adviseur Gert Jonkers ingeschakeld. Samen met landschapsarchitectenbureau VLUGP kon zo het Masterplan Legmeerbos worden ontwikkeld.”

Gemeente Uithoorn heeft het project vervolgens overgenomen. Door inzet van financiële middelen en menskracht is het project verder uitgevoerd. De Provincie Noord-Holland heeft ook financieel bijgedragen aan het bos. De Westeinderscheg – waar het Legmeerbos onderdeel van is – is het waterrijke en unieke landschap dat loopt van de Oeverlanden en het Amsterdamse Bos via de Bovenlanden naar de Westeinderplassen in het Groene Hart. De gemeente Uithoorn werkt samen met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Haarlemmermeer en de Provincie Noord-Holland aan een toekomstbestendige Westeinderscheg.

Voor de inwoners van dit deel van de Metropoolregio Amsterdam betekent dat een fijnere leefomgeving, waar zij dichtbij huis kunnen recreëren en waar natuurontwikkeling en economische vernieuwing samen optrekken. Daarnaast is ook een financiële compensatie van de Vervoerregio voor het verdwenen groen op de Spoordijk gebruikt voor de aanleg van het Legmeerbos.

Wethouder Ferry Hoekstra: “Als gemeente hebben we de droom van het Legmeerbos omarmd en er samen met Buurtbeheer, Stichting Leefomgeving Schiphol en andere partijen de schouders onder gezet. Het pad was niet helemaal zonder hobbels, maar ik ben ontzettend blij en trots dat dit stuk bos nu is gerealiseerd. Ook het kunstwerk van Lies van der Sluis dat voorheen in het centrum van De Kwakel stond, heeft een mooie plek gekregen bij het amfitheater. Ik hoop dat inwoners veel gebruik zullen gaan maken van dit mooie nieuwe stukje groen in onze gemeente”.

Mini-documentaire

Over de totstandkoming van het Legmeerbos is een mini-documentaire gemaakt. Deze ging tijdens de opening in première en is te zien op www.uithoorndenktmee.nl/legmeerbos.

Op de foto een trotse Marga Moeijes en Hans Beijer van Buurtbeheer De Legmeer, geflankeerd door wethouder Hoekstra en directieleden van de SLS. Foto: Patrick Hesse/VisionQuest.