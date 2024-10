Menno Koolhaas 5e op WK Ironman triathlon

Aalsmeer – Oud Oceanus lid Menno Koolhaas heeft afgelopen zaterdag 26 oktober een wereldprestatie geleverd op het sterkst bezette deelnemersveld ter wereld bij de Ironman op Hawaï. Waar in 1978 de eerste Ironman was geboren op Hawaï met 15 deelnemers is het tegenwoordig een groot spektakel met zo’n 2400 deelnemers. De volledige afstand is 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een marathon lopen. De professionele atleten en ook amateurs moeten zich eerst kwalificeren voor een Ironman die wereldwijd georganiseerd worden.

Een vijftal Oceanus leden gingen Menno afgelopen jaren al voor als ‘recreant’, maar een pro als Menno is van een andere orde! Menno plaatste zich afgelopen augustus eveneens met een vijfde plaats in Frankfurt op het EK Ironman voor de prestigieuze race op Kailua Kona Hawaï. Hierna kreeg Menno last van een stressfractuur en kon vijf weken niet lopen. Het was dus afwachten hoe het zou uitpakken! Het zwemmen en fietsen kon Menno in de twee weken op het eiland mooi aanscherpen en na enkele testlopen kreeg Menno er toch weer vertrouwen in, dus de wedstrijd mocht komen! Op de wedstrijddag kwam Menno, zoals een beetje verwacht en gehoopt, als eerste uit het water, dus de toon was gezet. Menno heeft dit jaar behoorlijke progressie gemaakt met het fietsen, en ook dit wierp direct zijn vruchten af. Voor een aantal top triatleten was het lopen een ware slijtageslag, maar door een goede verzorging kon Menno goed stand houden in het profveld en het resulteerde in een prachtige vijfde plek, snelste rookie (nieuwkomer) op Hawaï!

Na Rob Barel, die in 1989 vierde werd in een tijd van 8 uur 41 minuten en 28 seconden is Menno de tweede Nederlandse mannelijke atleet die bij de eerste vijf weet te eindigen op Kona. Eindtijd van Menno was 7:47:22. Naar eigen zeggen ging Menno voor een top 10 notering, maar waar meerdere ervaren topatleten sneuvelden, hield Menno zich staande en rolde er dus een wereldprestatie uit. De Oceanus triatleten zijn natuurlijk geweldig trots op hun held, die als klein jochie de zwemtechniek bij de zwemvereniging onder de knie kreeg!

Foto: aangeleverd