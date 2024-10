Valt het doek over Dienstencentrum De Angstelborgh?

Abcoude – Seniorenpartij De Ronde Venen heeft donderdagmiddag 24 oktober jl. een bijeenkomst bijgewoond in Dienstencentrum De Angstelborgh in Abcoude. Vrijwilligers van de Welzijnsorganisatie van Tympaan De Baat waren door de directie uitgenodigd in verband met een voorgenomen reorganisatie met als gevolg een mogelijke sluiting van dit activiteitencentrum. Dit is het gevolg van de bezuinigingen vanuit de Gemeente De Ronde Venen. De gemeente wil haar activiteiten, uitgevoerd door Tympaan De Baat gaan verleggen naar wijken met een sociaal-economische status.

De mededeling kwam als een grote schok voor de aanwezigen. Als er geen oplossing komt zal na 45 jaar het doek vallen voor het dienstencentrum dat voor veel ouderen van grote betekenis is. Maandag 28 oktober is er weer een bijeenkomst waar ook de omwonende ouderen worden ingelicht.

Buurtkamer

Als het werkelijk tot een sluiting komt raken veel senioren in Abcoude en omgeving hun vertrouwde locatie kwijt waar ze allerlei faciliteiten tot hun beschikking hebben, zoals biljarten, line-dance, dementie trefpunt Abcoude, koffie op zondag, Repaircafé, Multi Culti, bingomiddag, samen zingen, filosofiekring Abcoude, etc. Er blijft dan alleen een kleine ruimte over die als Buurtkamer wordt ingericht. De directie van Tympaan De Baat stelde een eventuele oplossing voor, waarin vrijwilligers en bewoners een stichting oprichten en de activiteiten dan zelf met bewoners en vrijwilligers blijven uitvoeren.

Onaangenaam verrast

De Seniorenpartij is zelf ook onaangenaam verrast door deze mededelingen. De raad is niet op de hoogte gebracht van deze plannen en werden pas duidelijk via een persbericht op RTV DRV. Marja Becker van de Seniorenpartij heeft naar aanleiding van deze gebeurtenissen de onderstaande schriftelijke vragen gesteld aan het college.

De raad is overvallen door de sluiting van Dienstencentrum De Angstelborgh per 1 januari 2025.

– Waarom is de raad hierover niet eerder geïnformeerd.

– De directeur van Tympaan de Baat heeft de vrijwilligers en bewoners uitgelegd dat de gemeente zich alleen gaat focussen op de zgn. SES (sociaaleconomische status) wijken. In Abcoude zijn rondom dit activiteitencentrum De Angstelborgh veel sociale huurwoningen van Cazas. Zij vallen dus onder deze doelgroep. Waarom dan toch de subsidie afschalen?

– Nu vlak voor de feestdagen en de sluitingsdatum worden vrijwilligers en bewoners totaal overvallen door de sluiting, nu laat u dat geheel over aan de directeur van Tympaan De Baat terwijl Tympaan De Baat een uitvoerend orgaan is van de gemeente. Waarom is er niet eerder een gesprek geweest met de wethouder, bewoners en vrijwilligers om te kijken naar een oplossing en heeft u hier uw taak als opdrachtgever van Tympaan De Baat niet verzaakt?

– De procedure die Tympaan De Baat nu voorstelt is om een stichting op te richten, die dan met vrijwilligers de bestaande activiteiten eventueel kunnen voortzetten. Daar is enige tijd voor nodig. Men moet bestuursleden vinden en vrijwilligers voor de activiteiten. Welke hulp biedt het college om deze tijd overbruggen. Zowel praktisch als financieel?

– Een nieuwe stichting kan dan in het vervolg zelf de activiteiten aanbieden, tegen bv. een gering bedrag. Welke (financiële) hulp kunt u de eventuele nieuwe stichting aanbieden, zodat zij niet alleen de activiteiten kunnen blijven aanbieden, maar ook de huur van het gebouw kunnen blijven betalen?”, aldus de Seniorenpartij.

Wordt vervolgd.

Op de foto: Marja Becker van de Seniorenpartij. Foto is aangeleverd.