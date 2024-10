Doorzetter Elis (6) zwemt af voor diploma B

Aalsmeer – Het was een bijzondere dag, woensdag 30 oktober, in het zwembad van de Amstelhof in Uithoorn. De 6-jarige Elis, die door een medische aandoening vanaf haar romp verlamd is, gaat afzwemmen voor haar zwemdiploma B. Dit is een prestatie waar deze Aalsmeerse heel hard voor heeft gewerkt, onder begeleiding van de ervaren zweminstructrice Jolanda Pol.

Elis begon enkele jaren geleden met zwemlessen en ontwikkelde al snel een liefde voor het water. Ondanks haar fysieke beperking liet ze zich niet weerhouden om te leren zwemmen. Dankzij aanpassingen in de lesmethode en Jolanda’s geduldige begeleiding, leerde Elis met haar armen en bovenlichaam efficiënt te bewegen in het water. Zweminstructrice Jolanda legt uit: “We hebben de technieken aangepast en gezocht naar manieren waarop Elis haar sterke punten optimaal kan benutten. Ze is een voorbeeld van doorzettingsvermogen en positieve instelling.”

Het behalen van het B-diploma betekent dat Elis niet alleen heeft geleerd om te zwemmen, maar ook om dit te doen in uitdagendere omstandigheden. Voor het afzwemmen moet ze onder andere laten zien dat ze 50 meter kan zwemmen, onder water kan duiken, en zich goed kan oriënteren in diep water.

Hard werken en toewijding

“Het was soms zwaar, maar ik vind zwemmen heel leuk”, vertelt Elis enthousiast. Jolanda Pol, die al bijna 40 jaar ervaring heeft als zweminstructrice is enorm trots op de jeugdige Aalsmeerse: “Haar vastberadenheid en veerkracht zijn inspirerend. Wat voor anderen vanzelfsprekend is, heeft zij met extra hard werken en toewijding bereikt. Het is geweldig dat Elis zo ver is gekomen.”

Familie en vrienden staan langs het bad om haar aan te moedigen, en zelfs andere badgasten stoppen even om te kijken. Als Elis met een stralende glimlach het laatste onderdeel afrondt, klinkt er een luid applaus. Met haar zwemdiploma B op zak blijft Elis dromen over wat ze nog meer in het water kan bereiken en met haar doorzettingsvermogen lijkt niets onmogelijk!