Open huis en expositie Crea

Uithoorn – Open huis en expositie bij het centrum voor creatieve cursussen. Stichting Crea opent haar deuren voor publiek op zaterdag 2 september a.s. van 13.00 tot 17.00 uur. Voorafgaand aan het starten van het nieuwe seizoen kunt u een kijkje komen nemen bij het open huis en zich informeren over de diverse cursussen voor de jeugd en volwassen.

In het schilderlokaal is er een expositie ingericht waar de cursisten het werk tonen van het afgelopen jaar. In de andere lokalen wordt edelsmeden en pottenbakken gedemonstreerd.

Cursusaanbod in het nieuwe seizoen zijn voor kinderen; tekenen en schilderen, pottenbakken en edelsmeden. Cursusaanbod voor volwassenen; schilderen en tekenen, edelsmeden, keramiek, pottenbakken, beeldhouwen en fotografie.

Kijk voor meer informatie op de site www.crea-uithoorn.com.

U bent van harte welkom om de sfeer te proeven en de docenten te spreken over de cursus of wellicht zelf aan de slag te gaan. Op deze open dag kunt u zich tevens inschrijven voor een cursus. Zij zien uw bezoek aan het Fort aan de Drecht graag tegemoet.