Open dag Tuin Bram de Groote op 1e Paasdag

Uithoorn – Eindelijk is de lente echt begonnen. De sneeuwklokjes en de krokussen, die er altijd als eersten bij zijn, maken plaats voor andere bollen zoals driekantig look, narcissen en blauwe sneeuwroem. Ook bosanemonen, helleborussen, sleutelbloemen en speenkruid bloeien volop.



Bij de struiken is de toverhazelaar al uitgebloeid, maar de forsyhtia, de schijnhazelaar en een enkele azalea nemen het stokje over. Op het weiland dit jaar geen kalfjes, maar vier schapen komen het gras kort houden. Kortom, er valt weer veel te genieten in Tuin Bram de Groote.

Op zondag 1 april wordt een open dag gehouden. De Tuin van Bram ligt op de hoek van de Boterdijk en Elzenlaan in Uithoorn en is deze eerste Paasdag open van 13.00 tot 16.00 uur. Belangstellenden zijn van harte welkom. Naar binnen kunnen bezoekers via de zij-ingang van de tuin tegenover de werkschuur van Landschap Noord Holland aan de Elzenlaan. Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur.

De toegang is gratis.