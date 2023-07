Open dag Tuin Bram de Groote

Uithoorn – Geniet zondagmiddag 6 augustus weer van deze mooie tuin aan de Boterdijk/Elzenlaan in Uithoorn.

De zomer heeft hier zijn eigen kleurrijke bekoring. De pruimentijd is voorbij, maar appels en peren hangen er nog volop te pronken. Vooral de kweepeer met zijn donzige schil is prachtig om te zien. De trompetboom valt op met zijn prachtige bloemtrossen. In de border zijn wilde bertram, zeepkruid, ezelsoor, guldenroede en kaardenbollen terug te vinden. Langs alle oevers groeit volop kattenstaart, een echte bijen- en vlinderplant met paarsrode bloemen.

Het weiland waar ooit schapen en kalfjes graasden wordt nu omgevormd tot bloemrijk hooiland door de inmiddels veel toegepaste ‘sinus’ maaimethode. Dat wordt straks een feest voor het oog én de insecten. De tuin ligt in Uithoorn op de hoek van de Boterdijk en Elzenlaan en is op 6 augustus open van 13.00 tot 16.00 uur. De vrijwilligers ontmoeten je daar graag. De toegang is gratis.

Naast de open dagen is het mogelijk om op woensdagmorgen (de wekelijkse werkochtend van de vrijwilligers) tussen 9.00 en 12.00 uur in de tuin rond te kijken.