Open dag Tuin Bram de Groote

Uithoorn – Zondag 4 juni is er weer van 13.00 tot 16.00 uur open dag in de Tuin Bram de Groote. De Tuin Bram de Groote ligt aan de Boterdijk in Uithoorn en is sinds 1994 als natuurgebied in beheer bij Landschap Noord-Holland. De tuin omvat onder meer een boomgaard, een bloemenweide, een moerasbos, een flink aantal borders en een weiland. De werkgroep Tuin Bram de Groote is wekelijks bezig met het onderhoud van de tuin. Op de eerste zondag van april tot en met september is de tuin open voor bezoekers. Naast de open dagen is het mogelijk om op woensdagmorgen (de wekelijkse werkochtend van de vrijwilligers) tussen 9.00 en 12.00 uur in de tuin rond te kijken.

In deze tijd van het jaar heeft de tuin veel weg van een kleurig schilderspalet. De rododendron staan er prachtig bij en ook de meidoorn, lijsterbes en Gelderse roos staan volop in bloei. Aan de slootkant is er gele lis, in de borders bloeit de akelei en de blauwzwarte rapunzel en in de sloot is de krabbenscheer opgedoken. De tulpenboom ofwel Liriodendron tulipifera in de Stinzenhoek verdient deze maand wat extra aandacht. Deze forse boom dankt zijn naam aan de vorm van het blad en aan de tulpvormige bloemen. Juni is de bloeimaand, dus nu maar hopen dat hij nu al zijn bloemen toont. De tuin ligt in Uithoorn op de hoek van de Boterdijk en Elzenlaan. De vrijwilligers ontmoeten je daar graag. Je kunt naar binnen via de zijingang van de tuin tegenover de werkschuur aan de Elzenlaan. Fietsen kunnen worden gestald bij de werkschuur. De toegang is gratis.