Open dag Brandweer: Veel enthousiaste bezoekers

Aalsmeer – Het was zaterdag 1 juni qua weer geen stralende dag, misschien zelfs een beetje somber, maar stralend waren wel de gezichten van met name de jongste bezoekers aan de open dag van de Brandweer. In en rond de kazerne aan de Zwarteweg was er in samenwerking met de politie en de ambulancedienst van alles te zien en te doen. Een dag vol sirenes, demonstraties, brandweerritjes, rondjes varen, de lucht in, brandjes blussen en nog heel veel meer leuke en leerzame dingen.

Er mochten veel, heel veel bezoekers welkom geheten worden. Vanaf de aanvang tot het eindsignaal bleef het druk en werd keurig in de rij gestaan voor een ritje, een vaartochtje en voor de echte waaghalzen naar boven in de ladderwagen. Burgemeester Gido Oude Kotte wilde ook wel ‘zijn’ Aalsmeer vanuit de lucht zien en ging samen met zijn kinderen de ‘bak’ in en naar grote hoogte. Zouden ze het raadhuis ‘gespot’ hebben? Vast en zeker wel de watertoren.

Veilig(er) Aalsmeer

De open dag was natuurlijk niet alleen voor een spectaculair uitje, de uitnodiging was met name bedoeld om bezoekers te wijzen op (brand)veiligheid in en om het huis. Met de open dag hebben de brandweer, ambulancedienst en politie zich goed ‘in de kijker’ gezet en hopelijk leidt dit tot meer respect en bewondering voor al deze mensen die zorgen voor een veilig(er) Aalsmeer!

Foto’s: www.kicksfotos.nl