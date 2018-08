Op ontdekking in Green Park Aalsmeer

Aalsmeer – De vereniging Greenpark Management bestaat uit een aantal bedrijven die gevestigd is op industriegebied Green Park Aalsmeer. De vereniging behartigt de belangen van dit gebied. Innovatie, efficiëntie en het behoud van natuur zijn drie belangrijke begrippen waar de vereniging veel aandacht aan schenkt.

En wat dit laatste betreft, krijgt de vereniging een dikke voldoende, want het groen in Green Park ziet er goed en verzorgd uit. Er zijn waterpartijen aangelegd waar vogels, vissen en kikkers het vast prima naar hun zin hebben, diverse bomen gerangschikt geplant en blikvanger, ook te zien vanaf de nieuwe N201, is de grote rode schep.

Auto’s en ganzen

Minder te spreken zijn inwoners over de grote hoeveelheid auto’s op de verschillende terreinen van het Schiphol parkeren. Niet alleen hiermee verleent Aalsmeer de luchthaven een dienst, want in en bij de waterpartij bij de Middenweg hebben heel veel ganzen hun (tijdelijke) thuis gevonden, ruim uit de buurt van Schiphol. Ook hier ‘geparkeerd’ om het vliegverkeer niet te hinderen of hebben de ganzen zelf dit mooie plekje onder de rook van Schiphol ontdekt? Green Park Aalsmeer eens gaan ontdekken is best een aanrader!