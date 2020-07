Op natuurexcursie met Local Nature Guide

Regio – Wildplukexcursie, vogelsafari of een survivaltracking? Via het nieuwe platform Local Nature Guide zijn vanaf vandaag allerlei natuurexcursies te boeken. Op het platform bieden gidsen hun activiteiten aan, waardoor je precies weet met wie je op stap gaat. Kies jij voor ervaring, prijs of kennis? Zoek en vind jouw beste natuurgidsen en activiteiten. Local Nature Guide is opgericht door natuurliefhebbers Erik en Ralph van Bemmel, Jori de Goede en Rik van den Berg. Zij merken al jaren dat het lastig is om een goede lokale gids te vinden. “Vaak kost het een heleboel telefoontjes, persoonlijk netwerk en vooral heel veel tijd om iemand te vinden die het gebied goed kent”, vertelt Erik. “Zonde, want een lokale gids kan je alles in het gebied laten zien en brengt de natuur nóg meer tot leven.”

Overzichtelijk aanbod

Op het platform wordt het aanbod van gidsen en natuuractiviteiten in heel Nederland bij elkaar gebracht. “Op die manier willen wij het aanbod overzichtelijker maken, zodat boeken makkelijker wordt en er meer mensen de natuur in trekken”, licht Jori toe. Hij wil het daarbij ook voor gidsen makkelijker maken. “Betalingen gaan automatisch, gidsen vergroten hun bereik en de communicatie verloopt centraal en veelal automatisch. Op die manier heeft de gids meer tijd om de natuur in te gaan.”

“Uniek aan Local Nature Guide is dat je boekt bij een gids, in plaats van organisatie. Daardoor weet je precies met wie je op stap gaat”, vertelt Ralph. “Wil jij een gids die alles weet over paddenstoelen, iemand die goed is met kinderen of gewoonweg lekker struinen door de duinen? Op basis van reviews, plaats, beschikbaarheid, expertise en prijs kies je de perfecte gids voor jou.”

Op het platform bieden momenteel al ruim 30 gidsen allerlei activiteiten en privé tours aan. Het aanbod is zeer gevarieerd. Bekende, zeer ervaren gidsen als Klaas de Jong (winnaar tv-programma In de ban van de condor), Arjan Dwarshuis (Wereldrecordhouder Vogels kijken) en ervaren wildplukgids Marin Leus zijn bijvoorbeeld te boeken. Daarnaast zijn er ook minder bekende, lokale gidsen als Marry van der Geest – vrijwel dagelijks actief in de Amsterdamse Waterleidingduinen – te vinden.

Toekomstplannen

In de aankomende maanden is het doel om flink te groeien en het platform verder te ontwikkelen. Nieuwe opties voor natuurgidsen en avonturiers, dataverzameling voor onderzoeksinstituten, online cursussen en een internationale uitrol. De ondernemers zien allerlei mogelijkheden om natuur leuker en toegankelijker te maken en daar is het Local Nature Guide uiteindelijk om te doen.