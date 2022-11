Aalsmeer – Vandaag, woensdag 30 november, kunnen kinderen tussen 14.30 en 16.00 uur op de foto met Sinterklaas en zijn Pieten in het Centrum. Kom naar Foto de Boer in de Zijdstraat, laat gratis een mooie foto maken en maak een gezellig praatje met de Sint en de Pieten. Sinterklaas vindt het leuk als je een mooie tekening of ander knutselwerk voor hem meeneemt. En wie weet krijg jij ook nog wel iets van hem…

En op zaterdag 3 december bezoeken Sinterklaas en de Pieten tussen 11.00 en 13.00 uur het winkelcentrum in Kudelstaart. Ook hier kunnen kinderen met de Sint en de Hoofdpiet op de foto.

Foto: Stichting Sinterklaas in Aalsmeer